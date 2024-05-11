Malatya'da feci kaza: Trenin altında kalan otomobilin sürücüsü öldü

Malatya'da hemzemin geçitte bir otomobil trenin altında kalarak yaklaşık 200 metre sürüklendi. Feci kazada ehliyeti bulunmadığı belirlenen sürücü hayatını kaybetti.

Malatya'da feci kaza: Trenin altında kalan otomobilin sürücüsü öldü

Kaza, saat 21.30 sıralarında 'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, İstasyon Caddesi'nde bulunan hemzemin geçitten geçmeye çalışan Alper Efe E.'nin (17) kullandığı otomobil, Sivas-Malatya seferini yapan yolcu trenin altında kaldı.

Feci kazada tren altında yaklaşık 200 metre sürüklenen otomobil hurdaya dönerken araç sürücüsü olay yerinden hayatını kaybetti. Kaza sonrası bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirirken jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

Malatya'da feci kaza: Trenin altında kalan otomobilin sürücüsü öldü - 1

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri araçta başka birinin olma ihtimaline karşı bölgede tarama yaparken, araçtan çıkarılan sürücü cenaze aracı ile otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Tren makinisti ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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