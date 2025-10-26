Malatya'da hafif ticari araç refüje çarptı
Malatya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, refüje çarptı. Kazada bir kişi yaralandı.
Malatya'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kaza, saat 04.45 sıralarında Malatya-Darende karayolu üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, A.C. idaresindeki 44 AHG 620 plakalı hafif ticari araç Malatya yönüne seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araç karşı şeritteki ağaçlık alana savruldu.
Kazada araçta yolcu olarak bulunan F.C. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Darende Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Etiketler :
- Yaralanma
- Trafik Kazası
- Malatya