Malatya'da hemzemin geçitte feci kaza
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hemzemin geçitten geçmeye çalışan otomobile, lokomotif çarptı. Otomobildeki iki kişi, kazayı yara almadan atlattı.
Malatya'da lokomotif hemzemin geçitte otomobile çarptı.
Kaza, sabah saatlerinde Doğanşehir ilçesine bağlı Doğu Mahallesi'nde meydana geldi.
Hemzemin geçitten geçmek isteyen Cuma Akbıyık idaresindeki 44 ABR 729 plakalı otomobile, lokomotif çarptı.
KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTILAR
Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü Cuma Akbıyık ve ismi öğrenilemeyen yolcu, yara almadan kurtuldu.
