Malatya'da husumetli kuzenler arasında taşlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, ilçeye bağlı Nurkuyusu Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında ailevi nedenlerden dolayı husumet bulunan amca çocukları arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar, taşlarla birbirlerine saldırdı. Kavgada Y.B. ve Murat Bulut başına aldığı taş darbeleri ile ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı kuzenler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Murat Bulut, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Hayati tehlikesi bulunan Y.B. ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



Öte yandan kavgada hayatını kaybeden Murat Bulut'un Battalgazi ilçesinde bulunan Abdulhalik Gücdevani Camisinde müezzin olarak görev yaptığı öğrenildi.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, kavgaya karıştığı saptanan 8 şüpheliyi gözaltına aldı.