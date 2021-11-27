Malatya'da iki grup arasında silahlı kavga: 5 gözaltı

Malatya'da, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi gözaltına alındı. Silahlı kavga nedeniyle çevredeki bazı ev ve araçlarda hasar meydana geldi.

Haberler - DHA 27.11.2021 - 06:44

Malatya'da iki grup arasında silahlı kavga: 5 gözaltı

gece geç saatlerde aralarında husumet olan iki grup, Nuriye Mahallesi'nde bir otoparkta karşılaşınca tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, tüfek ve tabancalar kullanıldı. Kavgada ateşlenen silahlardan çıkan kurşun ve saçmalar, çevredeki bazı ev ve araçlara zarar verdi.

Silah seslerini duyan çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, kaçan 5 kişiyi bir süre sonra yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

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