Malatya'da iki katlı bina çöktü

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan 2 katlı bir bina henüz bilinmeyen nedenle çöktü.



Giriş katında dükkanların bulunduğu binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.

BİNANIN ALTINDA İŞ YERLERİ, ÜSTÜNDE KIRAATHANE VAR

Binanın altında iş yerleri, üst katında kıraathane olduğu belirtiliyor.

8 KİŞİ YARALI KURTARILDI

Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 8 kişi, enkazdan yaralı kurtarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

''BİNADA 27 KİŞİ VAR'' İDDİASI

İhlas Haber Ajansı (İHA), binada 27 kişinin olduğunun iddia edildiğini duyurdu.