Malatya'da iki katlı bina çöktü: Yaralılar var

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan 2 katlı bir bina, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çöktü.



NTV yayınına bağlanan Malatya Belediye Başkanı Selahattin Gürkan son durumu aktardı.

Gürkan, "Enkaz altında kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. 3 vatandaşımız kendi imkanlarıyla çıktı, 11 vatandaşımız da kurtarma ekliplerimizin çalışmaları neticesinde çıkartıldı. Saat 16:50 sıralarında binanın çökmesi nedeniyle vatandaşlarımız enkaz aldında kaldı. 14 kişi kurtarıldı, hayati tehlikesi olan yok" dedi.

TADİLAT İDDİASINA YANIT

Dükkanlarda tadilat yapıldığı iddiasına dair de Gürkan, "Bunlar şimdilik spekülasyon. Tadilat yapıldığına dair resmi bir bilgi yok" açıklaması yaptı.

BİNANIN ALTINDA İŞ YERLERİ, ÜSTÜNDE KAHVEHANE VAR

Giriş katında dükkanların, üst katında kahvehanenin bulunduğu belirtilen binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.

14 KİŞİ KURTARILDI

Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 2'si ağır 14 kişi, enkazdan yaralı kurtarıldı. Yaralılar, hastanelere sevk edildi. Enkazda 10 kişinin kaldığı tahmin ediliyor.

Çalışmalar sırasında sık sık yapılan anonslarla da vatandaşlardan sessiz olmaları istendi.

VALİ BARUŞ'TAN AÇIKLAMA



Malatya Valisi Aydın Baruş, binada 20 kişinin olduğunun tahmin edildiğini söyledi.

AFAD: 9 İLDEN ARAMA-KURTARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

AFAD; Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Sivas ve Adana'dan arama-kurtarma ekiplerinin Malatya'ya sevk edildiğini bildirdi.



''TADİLAT ÇALIŞMASINDA KOLON KESİLDİ'' İDDİASI

NTV canlı yayınına telefonla bağlanan Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner, binanın 50 yıllık olduğunu söyledi.

Güner, binanın altındaki pideci ve tavukçunun birleştirilmesi çalışması yapıldığını ve kolonun kesilmesi sonucu binanın çöktüğünün iddia edildiğini belirtti.

