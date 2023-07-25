Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Oğuzhan K. (28) yönetimindeki otomobil ile Ömer A. (39), yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Ömer A.'nın kullandığı otomobil şarampole devrildi, diğer otomobil ise hurda yığınına döndü. Kazada sürücüler Oğuzhan K., Ömer A. ile otomobillerde bulunan Ülger S. (38), Müslüm S. (42), Muhammet S. (9), Kardelen S. (14) yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarılarak, sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ensar Sakar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ensar'ın cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.