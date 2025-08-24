Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde gece saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

İsmet Paşa Caddesi üzerinde seyir halinde olan otomobil ile başka bir otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazada, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.