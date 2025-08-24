Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Malatya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde gece saatlerinde trafik kazası meydana geldi.
İsmet Paşa Caddesi üzerinde seyir halinde olan otomobil ile başka bir otomobil kavşakta çarpıştı.
Kazada, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
