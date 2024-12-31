Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen iki otomobil, Malatya Çevre Yolu hava lojmanları kavşağında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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