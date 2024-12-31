Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen iki otomobil, Malatya Çevre Yolu hava lojmanları kavşağında çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.



Yaralılardan biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

