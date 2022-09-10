Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vinç devrildi: 3 ölü

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'ndeki inşaat çalışmaları sırasında vinç devrildi.



Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.



Yaralanan ve kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 5 kişiden Fatih Kızılkaya, Mesut Gündoğan ve Mehmet Yel hayatını kaybetti.



Vinç operatörü gözaltına alındı.



Olayda, vefat eden ve yaralananların yakınları hastanelerin acil servislerinin önüne geldi.



Polis ekipleri, hastanelerin önünde önlem aldı.

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