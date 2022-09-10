Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vinç devrildi: 3 ölü

Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vincin devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Vinç operatörü gözaltına alındı.

Haberler - Anadolu Ajansı 10.09.2022 - 16:56 | Son Güncelleme : 10.09.2022 - 22:08

Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vinç devrildi: 3 ölü

'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'ndeki inşaat çalışmaları sırasında vinç devrildi.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan ve kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 5 kişiden Fatih Kızılkaya, Mesut Gündoğan ve Mehmet Yel hayatını kaybetti.

Vinç operatörü gözaltına alındı.

Olayda, vefat eden ve yaralananların yakınları hastanelerin acil servislerinin önüne geldi.

Polis ekipleri, hastanelerin önünde önlem aldı.

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