Malatya'da inşaat malzemesi çalan 4 kişi tutuklandı

Malatya'da, 9 inşaattan hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 4 zanlı tutuklandı.

Malatya'da inşaat malzemesi çalan 4 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 27 Haziran-3 Eylül tarihlerinde inşaatlardaki bazı malzemelerin çalınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince incelenen 478 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin O.G, M.D, B.A. ve E.B. olduğu tespit edildi.

Ekipler, 9 olayına karıştığı belirlenen şüphelileri düzenlenen operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Zanlıların evlerinde ele geçirilen inşaat malzemeleri de sahiplerine teslim edildi.

Öte yandan güvenlik kameralarınca şüphelilerin inşaat malzemelerini çalması ve satması kaydedildi.

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