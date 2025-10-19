Malatya'da iş kazası: 12 metre yüksekten düşüp öldü
Malatya'da yüksek gerilim hattında çalışan bir işçi, 12 metre yüksekten düşerek yaşamını yitirdi.
Malatya'da bir işçi, yüksekten düşerek yaşamını yitirdi.
Olay, Darende ilçesindeki Zengibar Kalesi mevkisinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, bölgede yüksek gerilim hattında bakım-onarım çalışması yapan Coşkun Akkuş, dengesini kaybederek direkten düştü.
Yaklaşık 12 metre yükseklikten zemine çarpan işçi, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Coşkun Akkuş'un cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Etiketler :
- Malatya Darende
- İş Kazası
- Malatya