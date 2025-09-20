Malatya'da iş yerine silahlı saldırı: İki yaralı, üç gözaltı
Malatya'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak üç şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi yaralandı.
Battalgazi ilçesine bağlı İzzetiye Mahallesi'ndeki bir iş yerine tabancayla ateş açıldı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İKİ KİŞİ YARALANDI, ÜÇ KİŞİ GÖZALTINDA
İş yerinde bulunan ve yaralanan H.H.Ç. ile D.O. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan G.Ö, V.D. ve M.K'yi yakaladı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
- Etiketler :
- Polis Adliye
- Silahlı Saldırı
- Malatya Battalgazi