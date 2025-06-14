Malatya'da işçi konteynerlerinde yangın
Malatya'da inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Malatya'da Konak Mahallesi'nde yapımı devam eden toplu konutların şantiyesinde çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde, öğle saatlerinde yangın çıktı.
Yangın kısa sürede büyüdü. Dumanı görenlerin ihbarı ile bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
5 araç ve 19 personel ile müdahale edilen yangın, 1 saatte söndürüldü.
8 KONTEYNER KULLANILAMAZ HALE GELDİ
8 konteyner kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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