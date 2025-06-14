Malatya'da işçi konteynerlerinde yangın

Malatya'da inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Malatya'da işçi konteynerlerinde yangın

'da Konak Mahallesi'nde yapımı devam eden toplu konutların şantiyesinde çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde, öğle saatlerinde yangın çıktı.

kısa sürede büyüdü. Dumanı görenlerin ihbarı ile bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

5 araç ve 19 personel ile müdahale edilen yangın, 1 saatte söndürüldü.

8 KONTEYNER KULLANILAMAZ HALE GELDİ

8 konteyner kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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