Malatya'da kaçak altın ele geçirildi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde gümrük kaçağı 2 kilo 897 gram altın ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da kaçak altın ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fatih Mahallesi'nde bir şüphelinin Suriye'den getirdiği altınları sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlının konteyneri ve eklentilerinde yaptığı aramada, 417 parça çeşitli ebatlarda 2 kilo 897 gram 21 ayar , suçtan elde edildiği değerlendirilen 128 bin 800 TL, bir para sayma makinesi, bir hassas terazi, bir bilezik ölçme aleti ve bir yüzük ölçme aleti ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna"na muhalefetten işlem yapıldı.

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