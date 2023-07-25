Malatya'da kadın cinayeti

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Topsöğüt Mahallesi'nde M.A. (23) ile eşi Büşra A. (22) arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A, Büşra A'yı bıçakla yaraladı.



112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırılan Büşra A, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Şüpheli M.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.



Genç kadının cenazesi ise Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına gönderildi.

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