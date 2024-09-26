Malatya'da kadın cinayeti

Boşanma aşamasındaki eşi N.K'yi (37), 24 Eylül'de silahla vurarak öldüren R.K, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



N.K. ile boşanma aşamasında olduğu kocası R.K. arasında 24 Eylül'de otomobil içerisinde tartışma yaşanmış, eşinin silahla ateş etmesi sonucu yaralanan kadın, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.



N.K, Akçadağ ilçesine bağlı Yağmurlu Mahallesi'nde dün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmişti.