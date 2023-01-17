Malatya'da kadın cinayeti: Hamile eşini öldürüp intihar etti

Malatya'da 5 aylık hamile eşini silahla öldüren kişi daha sonra intihar etti.



Yeşilyurt ilçesine bağlı Kiltepe Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası K.K (33) ile eşi E.K (30) arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.



Olayda K.K, eşine tabancayla ateş ettikten sonra aynı silahla intihar etti.



Seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



112 Acil Servis ekiplerince yapılan incelemede 5 aylık hamile olduğu öğrenilen E.K'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.



Ağır yaralı olarak ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan K.K. ise müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Olay sırasında evde bulunan çocukların ise üst komşularına sığındığı öğrenildi.



Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler, otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı'na gönderildi.