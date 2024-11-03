Malatya’da kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Malatya’da kamyon ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Malatya’da kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde - Elazığ karayolu Yaygın mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgi göre bölgede seyir halinde olan Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait kamyonla ,  hafif ticari araç çarpıştı.Kazada 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE ile jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralılar Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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