Malatya’da kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Malatya- Elazığ karayolu Yaygın mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgi göre bölgede seyir halinde olan Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait kamyonla , hafif ticari araç çarpıştı.Kazada 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE ile jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralılar Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

