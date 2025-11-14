Malatya’da kar yağışı kırsal kesimde hayatı felç etti
14.11.2025 23:17
İHA
Malatya'da kar yağışı, kırsal kesimlerde yolların kapanmasına neden oldu.
Malatya'da, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, yüksek kesimlerde karla karışık yağmura dönüştü. Yoğun kar nedeniyle Akçadağ-Kozluca-Çayırdüzü ve Darende-Ayvalı mevkilerinde ulaşımda aksaklıklar yaşandı.
Malatya-Sivas Hekimhan-Kangal karayolu, olumsuz hava şartları nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı. Darende Ayvalı’da kapanan yolları vatandaşlar açmaya çalışırken, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.