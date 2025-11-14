Malatya’da kar yağışı kırsal kesimde hayatı felç etti

Malatya'da, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, yüksek kesimlerde karla karışık yağmura dönüştü. Yoğun kar nedeniyle Akçadağ-Kozluca-Çayırdüzü ve Darende-Ayvalı mevkilerinde ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

Malatya-Sivas Hekimhan-Kangal karayolu, olumsuz hava şartları nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı. Darende Ayvalı’da kapanan yolları vatandaşlar açmaya çalışırken, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.