Malatya'da kavşakta feci kaza: Bir ölü, dört yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, dört kişi yaralandı.

Mehmet Yalçınkaya (64) idaresindeki 06 VM 371 plakalı otomobil, Malatya-Ankara kara yolunun TİGEM Kavşağı mevkisinde Aslı Cengiz (24) yönetimindeki 44 ADS 240 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülten Gülbaş'ın (51) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan araç sürücüleri ile Yaren Polen Gülbaş (24) ve Emine Çelik (18), ambulanslarla Akçadağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.