Malatya'da kaybolan 80 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu

Malatya'da kaybolan 80 yaşındaki adamdan acı haber geldi.

İbrahimpaşa Mahallesi'nde dün Hasan Yaşar'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekipler tarafından dedektör köpeklerin de yardımıyla Yaşar'ın bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Gün boyu geniş bir alanda aramayı sürdüren ekipler, evinin bir kilometre yakınındaki sazlık alanda Yaşar'ın cesedini buldu.

Yaşar'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumuna götürüldü.