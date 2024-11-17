Malatya'da kaza: Direksiyon hakimiyetini kaybetti yoldan çıktı

Malatya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yoldan çıkarak devrildi. Aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Malatya'da kaza: Direksiyon hakimiyetini kaybetti yoldan çıktı

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Bahçebaşı Mahallesi'nde yaşanan kazada E.Ş. yönetimindeki araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yoldan çıktı ve takla atarak durabildi.

Araçta bulunan sürücü E.Ş. ve yolcu N.P. yararlanırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaralılar araçtan çıkartıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kendisini bekleten taksiciye kızdı: Aracın lastiklerini patlatıp, tehditler savurdu

Kendisini bekleten taksiciye kızdı: Aracın lastiklerini patlatıp, tehditler savurdu

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

13 yaşındaki çocuğun AIDS'ten ölümü: HIV çocuklara nasıl bulaşıyor?

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...