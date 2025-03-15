Malatya'da kazada ölen üç kişiye veda

Malatya'da dün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirenler, bugün son yolculuklarına uğurlandı.

Battalgazi ilçesinde dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden Emin (70), Saadet (67) ve Murat Menteş için Düzyol Mahalle Mezarlığı'nda tören düzenlendi.



Baba Emin, anne Saadet ve oğulları Murat Menteş, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.



Murat Menteş (46) yönetimindeki 44 EM 449 plakalı otomobil, Ö.F.E. (29) idaresindeki 23 FT 426 plakalı tıra Hacıyusuflar Mahallesi mevkisinde arkadan çarpmış, kazada yaralanan Emin, Saadet ve Murat Menteş kaldırıldıkları İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde hayatını kaybetmişti.