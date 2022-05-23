Malatya'da kene can aldı

Malatya'da keneyle temas ettikten sonra rahatsızlanan 19 yaşındaki çoban kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Haberler - Anadolu Ajansı 23.05.2022 - 01:32

Malatya'da kene can aldı

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'nın Doğanşehir ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hastaneye kaldırılan çoban yaşamını yitirdi.

Kurucaova Mahallesi'nde çobanlık yapan Eray T. (19) keneyle temas etti. Bir süre sonra rahatsızlanan ve yakınları tarafından Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine götürülen Eray T, buradaki ilk müdahalenin ardından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildi.

KKKA şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Eray T. müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Eray T'nin cenazesi Doğanşehir Kurucaova Mahallesi'nde toprağa verilecek.

KKKA SADECE KENEDEN BULAŞMIYOR

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