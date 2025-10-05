Malatya'da kilolarca kenevir ele geçirildi

Malatya'da 13 kilo 560 gram kenevir ele geçirildi. Olayla ilgili bir zanlı gözaltına alındı.

Malatya'da kilolarca kenevir ele geçirildi
Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, kentte imal eden ve satanların yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğünü ifade etti.

Yavuz, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Yeşilyurt ilçesindeki bir adreste yaptığı aramada, 13 kilo 560 gram ele geçirildiğini bildirdi.

Olayla ilgili bir şüpheli yakalandı.

