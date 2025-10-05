Malatya'da kilolarca kenevir ele geçirildi

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, kentte uyuşturucu imal eden ve satanların yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğünü ifade etti.



Yavuz, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Yeşilyurt ilçesindeki bir adreste yaptığı aramada, 13 kilo 560 gram kenevir ele geçirildiğini bildirdi.

Olayla ilgili bir şüpheli yakalandı.

