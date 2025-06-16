Malatya'da korku dolu anlar: TIR'ın lastiği patladı, iki kişi yaralandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yoldan geçen TIR'ın lastiğinin patlaması sonucu iki kişi yaralandı.

Olay, önceki gün öğle saatlerinde İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan bir iş makinesi yüklü TIR'ın lastiği, aniden büyük bir gürültüyle patladı.

Patlamanın etkisiyle kaldırımda yürüyen vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

YARALANAN ESNAF O ANLARI ANLATTI

Olayda yaralanan esnaf Eyüp Yıldırım (31), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerle iş yerlerinin yıkıldığını ve işine konteynerde devam ettiğini belirtti.

"SIRTIMDA YARALAR VAR VE KULAĞIM AZ DUYUYOR"



Havaların sıcak seyretmesinden dolayı işletme önünde oturduğunu anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Ağacın kenarında otururken iş makinesi geliyordu. Arkadaşlara bu iş makinesi üstümüze düşer dedim şaka yaptım. Yüzümü dönmemle TIR dönüş yaptı ve lastiği patladı. Sırtımda yaralar var ve kulağım az duyuyor. Adamı durdurmaya çalıştım ve durmadı gitti. Kuzenim yanımdaydı onun da parmağında sıkıntı var. Ben ve kuzenim yaralandık."

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

İşletmenin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, caddedeki işletmesinin önünde oturduğu sırada yoldan geçen TIR'ın lastiğinin patlaması ve vatandaşların kaçması yer aldı.

