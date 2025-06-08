Malatya'da koruma ağlarına takılan yabani keçiler kurtarıldı

Malatya'nın Pütürge ilçesinde dağlık alanda koruma ağına takılan 2 yabani keçiyi itfaiyeciler kurtardı.

Malatya'da koruma ağlarına takılan yabani keçiler kurtarıldı

Pütürge ilçesi Poskıran Mahallesi'nde dağlık alanda dolaşan 2 yabani keçi, dağda kaya parçalarının düşmesini önlemek amacıyla serilen koruma ağına takıldı.

Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlarla koruma ağlarına takılan 2 yabani keçiyi zarar vermeden kurtardı.

Kurtarılan keçiler yeniden doğaya salıverildi. 

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