Malatya'da kuru kayısı çalan 2 zanlı tutuklandı

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kentte huzur ve güvenliğin sağlanması, hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve suçluların yakalanması amacıyla operasyonlar gerçekleştirdi.



Belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 hırsızlık olayında toplam 6 bin 580 kilogram kuru kayısı çaldığı belirlenen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.