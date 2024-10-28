Malatya'da kuru kayısı çalan 2 zanlı tutuklandı

Malatya'da 6 bin 580 kilogram kuru kayısı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Malatya'da kuru kayısı çalan 2 zanlı tutuklandı

 İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kentte huzur ve güvenliğin sağlanması, hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve suçluların yakalanması amacıyla operasyonlar gerçekleştirdi.

Belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 hırsızlık olayında toplam 6 bin 580 kilogram kuru  çaldığı belirlenen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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