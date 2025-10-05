Malatya'da mevsim dışında meyve veren ceviz ağaçları şaşırttı

Akçadağ ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde ceviz ağaçları, normal döneminin dışında meyve vermeye başladı. Nisan ayında yaşanan zirai don olayından etkilenen ağaçların, bu dönemde yeniden meyve vermesi dikkat çekti. Normalde ilkbaharda Nisan-Mayıs aylarında meyve vermesiyle bilinen ve Ekim-Kasım aylarında da hasadı yapılan ceviz ağaçlarının sonbaharda meyve vermesi şaşırttı.

Mahalle sakinlerinden çiftçi Numan Doğan, ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını belirterek, "Bu mevsimde ceviz ağacının meyve vermesi hepimizi şaşırttı. Ağaçlarda oldukça yoğun şekilde meyve var. Ne olduğunu biz de tam anlayamadık" diye konuştu.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kazım Gündüz konuyla ilgili, "Olağan bir durum değil, hasadın tamamlandığı cevizin sonbaharda meyve vermesi rutin dışı, muhtemelen ağacın cinsi ile ilgili bir durum" dedi.