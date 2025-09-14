Malatya'da mobilya imalathanesinde yangın

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Çarmuzu Mahallesi Boncuk Sokak'ta bulunan bir mobilya imalathanesinde yangın çıktı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

MADDİ HASAR OLUŞTU

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda yaralanan olmazken, imalathanede maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

