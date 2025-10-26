Malatya'da muhtar kaza kurbanı

Malatya'da otomobilin çarptığı muhtar, yaşamını yitirdi.

Kaza, dün öğle saatlerinde Malatya-Elazığ karayolu İnönü Üniversitesi mevkisinde meydana geldi.

Bir yakını için İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne gelen Osman Yardım, yolun karşısına geçmeye çalışırken, sürücüsü öğrenilemeyen 44 AHG 964 plakalı otomobilin çarpması ile yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı ile kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılıp tedaviye alınan Yardım, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Adıyaman'ın Sincik ilçesi Uğurlu Mahallesi muhtarı olduğu bildirilen Osman Yardım'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.