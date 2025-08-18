Malatya'da ölümlü kaza: 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Malatya'nın Darende ilçesinde 17 yaşındaki Ahmet Gökduman yönetimindeki motosiklet ile V.A. idaresindeki traktör çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Ahmet Gökduman ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı ile Gökduman, bölgeye sevk edilen ambulansla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopter ile Malatya eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Gökduman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Öte yandan kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.