Malatya'da ölümlü trafik kazası

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir otomobil kamyonla çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken bir kişi ise yaralandı.

Malatya'da ölümlü trafik kazası

C.D.'nin kullandığı otomobille M.Ö.'nün kullandığı kamyon, Kelhalil Mahallesi'nde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü C.D. ile otomobildeki Kasım .D, ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kasım D., hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...