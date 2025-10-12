Malatya'da ölümlü trafik kazası

C.D.'nin kullandığı otomobille M.Ö.'nün kullandığı kamyon, Kelhalil Mahallesi'nde çarpıştı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan sürücü C.D. ile otomobildeki Kasım .D, ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kasım D., hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

