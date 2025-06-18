Malatya'da operasyon: Ekmek arası uyuşturucu!

Malatya'da ekmeğin arasına gizlenmiş uyuşturucu bulundu.

Malatya'da operasyon: Ekmek arası uyuşturucu!

Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda ekmeğin arasına gizlenmiş 383 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildiğini bildiren Yavuz, 2 şüphelinin ise gözaltına alındığını kaydetti.

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