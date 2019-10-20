Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Şahnahan Mahallesi'nde H.D. idaresindeki plakalı otomobil, yoldan çıkarak devrildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yaralanan ve otomobilde sıkışan sürücü H.D. ile ismi henüz öğrenilemeyen 6 kişiyi araçtan çıkarttı.

Ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.