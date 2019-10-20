Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Şahnahan Mahallesi'nde H.D. idaresindeki plakalı otomobil, yoldan çıkarak devrildi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yaralanan ve otomobilde sıkışan sürücü H.D. ile ismi henüz öğrenilemeyen 6 kişiyi araçtan çıkarttı.
Ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Malatya'da otomobil devrildi: 7 yaralı
İHA, Anadolu AjansıTürkiye
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Şahnahan Mahallesi'nde H.D. idaresindeki plakalı otomobil, yoldan çıkarak devrildi.