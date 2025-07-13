Malatya'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobil ile çarpışan 25 yaşındaki motosikletin sürücüsü Tuğrul Dinkçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, dün gece saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi.
E.Y. yönetimindeki otomobil ile Tuğrul Dinkçi'nin kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada yola savrulan Dinçki, ağır yaralandı. Tuğrul Dinkçi, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Acil serviste tedaviye alınan Tuğrul Dinkçi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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