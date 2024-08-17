Malatya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Malatya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı

Adıyaman istikametinden istikametine gitmekte olan Ali Çay idaresindeki 34 BB 1279 plakalı otomobil sürücüsü Kelhalil mevkiine geldiğinde aynı istikamette önünde seyreden Mustafa Tapar idaresindeki 44 HG 163 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü Mustafa Tapar yararlandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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