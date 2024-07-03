Malatya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı



Malatya'da Serdar Aslan yönetimindeki 07 BLU 773 plakalı motosiklet, E.D. yönetimindeki yabancı plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Serdar Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü E.D. ve yanında bulunan B.A. ise sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Serdar Aslan'ın cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.