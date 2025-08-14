Malatya'da otomobil refüje çıktı: 1 kişi yaralandı

Malatya'da direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra kontrolden çıkan otomobil orta refüje çıktı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde -Sivas karayolu Koşar kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Yeliz Y. (28) idaresindeki  otomobil, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra savrularak önce kaldırıma çarptı, daha sonrasında ise orta refüje çıkarak durabildi. Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Sati Y. (56) yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

