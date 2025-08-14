Malatya'da otomobil refüje çıktı: 1 kişi yaralandı

Kaza, sabah saatlerinde Malatya-Sivas karayolu Koşar kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Yeliz Y. (28) idaresindeki otomobil, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra savrularak önce kaldırıma çarptı, daha sonrasında ise orta refüje çıkarak durabildi. Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Sati Y. (56) yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.