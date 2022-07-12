Malatya'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 ağır yaralı

Malatya- Kayseri kara yolunda bulunan Develi Mahallesi yakınlarında Muhammed Enes Korkmaz yönetimindeki otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak önce yön levhası direğine çarptı, ardından şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Muhammed Enes Korkmaz (19) ile Fatma Korkmaz (82) yaşamını yitirirken, araçta bulunan Ali K. (50), Raziye K. (54) ve Selen B. (16) yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ve itfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan 3 kişi ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri de olay yerindeki incelenme sonrası adli tıp morguna gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.