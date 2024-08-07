Malatya'da otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin şarampole uçması sonucu 3 kişi yaralandı.

Malatya'da otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı

Edilen bilgiye göre, istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan Ebru Demirkıran idaresindeki 44 NK 545 plakalı otomobil, Sürgü Mahallesi girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu.

Yaşanan kazada otomobilde bulunan sürücü Ebru Demirkıran ile birlikte yolcu olarak bulunan Gizem Işık Demirkıran ve Evrim Deniz Demirkıran yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Öne Çıkan Video

VPN kullanımına dikkat! Uzmanlardan kritik uyarı

TÜRKİYE HABERLERİ

Başakşehir’de kontrolden çıkan kamyonet dehşet saçtı: 2 yaralı

Başakşehir’de kontrolden çıkan kamyonet dehşet saçtı: 2 yaralı

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 55,65'e indi

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 55,65'e indi

Alanya'da binlerce sahte parfüm imha edildi

Alanya'da binlerce sahte parfüm imha edildi

Bilecik'te 350 adet saman balyası yandı

Bilecik'te 350 adet saman balyası yandı

MSB: 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi

MSB: 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi

Yola motor yağı döküldü, 6 araç birbirine girdi: 2 yaralı

Yola motor yağı döküldü, 6 araç birbirine girdi: 2 yaralı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...