Malatya'da patpat devrildi: 1 ölü,1 yaralı

Malatya'nın Arguvan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği patpatın devrilmesi sonucu Ali Erdem Sayın hayatını kaybetti, yanında bulunan eniştesi B.S. yaralandı.

Malatya'da patpat devrildi: 1 ölü,1 yaralı

'nın Arguvan ilçesine bağlı Akören Mahallesi'nde Ali Erdem Sayın'ın (46) kullandığı patpat, öğle saatlerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri patpatın altından kalan sürücü Ali Erdem Sayın'ın hayatını kaybettiğini, yanında yolcu olarak bulunan eniştesi B.S.'nin yaralandığını belirledi.

Ali Erdem Sayın'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, B.S. ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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