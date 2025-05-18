Malatya'da pitbull saldırısı

Malatya'daki bir alışveriş merkezinin bahçesinde kurulan festival alanını gezen S.D. isimli kadın, başıboş pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

Yaralanan kadın, vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.



Yaralanan S.D., ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Pitbull cinsi köpek ise uyuşturularak Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı'na götürüldü.



Polis ekipleri, köpeğin sahibini bulmak için çalışma başlattı.