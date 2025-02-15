Malatya'da polise bıçaklı saldırı: Yaralanan polis memuru ameliyata alındı

Malatya'da konteyner kentte aranması bulunan bir zanlıyı gözaltına almak isteyen polis memuru bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralandı.



Battalgazi MALET-2 konteyner kentte yaşanan olayda hırsızlık zanlısı İ.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alınmaya çalışıldığı sırada polis memuru E.D.'ye mukavemet göstererek bıçakla saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerine darbe alan polis memuru yaralanırken, zanlı kendini konteynere kilitledi. Olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi.



Yaralı polis Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Etkisiz hala getirilen zanlı İ.K. ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Polis memurunun hastanede ameliyata alındığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.