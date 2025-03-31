Malatya'da sağanak etkili oldu: Yollar göle döndü

Malatya'da etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokakların göle döndüğü kentte yoğun yağış nedeniyle Malatya-Ankara kara yolu üzerinde bulunan Sanayi altgeçidinde araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Trafik ekiplerin tedbir aldığı altgeçitte belediye ekipleri çalışma başlattı.



Yağışların kent genelinde bir süre daha etkili olması bekleniyor.

