Malatya'da sağanak etkili oldu: Yollar göle döndü

Malatya etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü. Malatya-Ankara kara yolu üzerinde bulunan altgeçitte ise trafik kontrollü sağlanıyor.

Malatya'da sağanak etkili oldu: Yollar göle döndü

'da etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokakların göle döndüğü kentte yoğun yağış nedeniyle Malatya-Ankara kara yolu üzerinde bulunan Sanayi altgeçidinde araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Trafik ekiplerin tedbir aldığı altgeçitte belediye ekipleri çalışma başlattı.

Yağışların kent genelinde bir süre daha etkili olması bekleniyor.

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