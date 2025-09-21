Malatya'da şantiyede kamyon devrildi: 1 yaralı

Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan kamyon devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Battalgazi İlçesi Çamurlu Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, şantiye de çalışma yapan N.A. idaresindeki hafriyat kamyonu sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada yan yatan aracın sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine, bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

