Malatya'da şantiyede korkutan yangın

Olay, saat 13.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi Osman Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, bir şantiyenin depo olarak kullanılan kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Alevleri fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında, yaralanan olmaz iken maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.