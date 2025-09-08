Malatya'da şantiyedeki yangın evlere sıçradı

Malatya'da bir inşaat şantiyesinde çıkan yangın, evlere sıçradı. Panik yaratan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

'nın Yeşilyurt ilçesinde yangın paniği yaşandı.

Olay, ilçeye bağlı Kiltepe Mahallesi'ndeki Gülnebi Sokak'ta bulunan inşaat şantiyesinde meydana geldi.

Şantiyede bulunan atıl durumdaki malzemeler tutuşurken yangın kısa sürede çevrede bulunan evlere sıçradı.

nedeniyle bazı evler tahliye edilirken, yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Yangın İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken soğutma çalışması yapıldı.

