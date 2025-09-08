Malatya'da şantiyedeki yangın evlere sıçradı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yangın paniği yaşandı.

Olay, ilçeye bağlı Kiltepe Mahallesi'ndeki Gülnebi Sokak'ta bulunan inşaat şantiyesinde meydana geldi.

Şantiyede bulunan atıl durumdaki malzemeler tutuşurken yangın kısa sürede çevrede bulunan evlere sıçradı.

Yangın nedeniyle bazı evler tahliye edilirken, yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Yangın İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken soğutma çalışması yapıldı.